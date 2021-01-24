اليوم ست مباريات ضمن منافسات دوري الطائرة الممتاز وهذه نتائجها

شفق نيوز/ أقيمت ست مباريات لدوري الكرة الطائرة الممتاز، يوم الأحد، ضمن منافسات التجمع الثاني للمجموعتين A وB.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن نتائج المجموعة A انتهت بفوز نادي الصناعة على نادي مصافي الشمال بثلاث اشواط مقابل لا شيء، وفوز الشرطة على القاسم بثلاثة اشواط دون مقابل، وفاز البيشمركة على الحبانية بثلاثة اشواط دون مقابل أيضاً.

وأشار إلى أن منافسات المجموعة B، انتهت بفوز حديثة على بلد بثلاثة اشواط مقابل شوط واحد، وفوز غاز الجنوب على اربيل بثلاثة اشواط دون مقابل، والجيش حقق الفوز على نادي البحري بثلاثة اشواط مقابل شوط واحد.

وبين المراسل أن المجموعة A تضم اندية: البيشمركة، الشرطة، الصناعة، دوكان، مصافي الشمال، القاسم، الحبانية، وجرت مبارياتها في قاعة الشعب للالعاب المغلقة وسط بغداد.

وأضاف أن المجموعة B تضم اندية: البحري، غاز الجنوب، الجيش، الدغارة، حديثة، بلد، اربيل، وأقيمت مبارياتها في قاعة كلية التربية الرياضية بمحافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.