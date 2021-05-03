اليوم.. سبع مواجهات في منافسات الدرجة الاولى المؤهلة للدوري الممتاز بكرة القدم

شفق نيوز/ تنطلق اليوم الاثنين، منافسات المجموعة الاولى لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم المؤهلة للدوري العراقي الممتاز.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن اليوم تجري سبع مواجهات بين الفرق المتصارعة لنيل بطاقتي التأهل للدوري الممتاز.

وأضاف أن فريق نادي غاز الشمال يحل ضيفا على فريق نادي الشرقاط، فيما يواجه فريق نادي العلم ضيفه فريق نادي سوق الشيوخ، ويلاقي فريق نادي الجيش ضيفه فريق نادي الجنسية.

وتابع مراسلنا؛ أن فريق نادي مصافي الجنوب سيلتقي فريق نادي الحسين، ويحل فريق نادي برايتي ضيفا على فريق نادي الدفاع المدني، ويضيف فريق نادي عفك فريق نادي الكوفة، ويحل فريق نادي كربلاء ضيفا على فريق نادي نوروز.

وأشار إلى أن جميع المباريات تقام في الساعة الرابعة عصراً باستثناء مباراة مصافي الجنوب مع ضيفه الحسين في الساعة العاشرة مساءً.