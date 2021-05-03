سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اليوم.. سبع مواجهات في منافسات الدرجة الاولى المؤهلة للدوري الممتاز بكرة القدم

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-03T08:31:24+0000
اليوم.. سبع مواجهات في منافسات الدرجة الاولى المؤهلة للدوري الممتاز بكرة القدم

شفق نيوز/ تنطلق اليوم الاثنين، منافسات المجموعة الاولى لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم المؤهلة للدوري العراقي الممتاز.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن اليوم تجري سبع مواجهات بين الفرق المتصارعة لنيل بطاقتي التأهل للدوري الممتاز.

وأضاف أن فريق نادي غاز الشمال يحل ضيفا على فريق نادي الشرقاط، فيما يواجه فريق نادي العلم ضيفه فريق نادي سوق الشيوخ، ويلاقي فريق نادي الجيش ضيفه فريق نادي الجنسية.

وتابع مراسلنا؛ أن فريق نادي مصافي الجنوب سيلتقي فريق نادي الحسين، ويحل فريق نادي برايتي ضيفا على فريق نادي الدفاع المدني، ويضيف فريق نادي عفك فريق نادي الكوفة، ويحل فريق نادي كربلاء ضيفا على فريق نادي نوروز.

وأشار إلى أن جميع المباريات تقام في الساعة الرابعة عصراً باستثناء مباراة مصافي الجنوب مع ضيفه الحسين في الساعة العاشرة مساءً.

related

شروط وضوابط لدوري الدرجة الأولى المؤهل للممتاز

Date: 2021-05-02 13:25:12
شروط وضوابط لدوري الدرجة الأولى المؤهل للممتاز

تطبيعية اتحاد الكرة تبحث آلية دوري الدرجة الأولى

Date: 2020-11-10 14:34:40
تطبيعية اتحاد الكرة تبحث آلية دوري الدرجة الأولى

اكتمال عقد المتأهلين لنهائيات دوري الدرجة الأولى العراقي بالطائرة

Date: 2020-11-18 20:08:26
اكتمال عقد المتأهلين لنهائيات دوري الدرجة الأولى العراقي بالطائرة

نتائج الجولة الأولى مجموعة بغداد لدوري الدرجة الأولى

Date: 2020-11-20 17:24:55
نتائج الجولة الأولى مجموعة بغداد لدوري الدرجة الأولى

الوحدة يقفز للمركز الثالث بعد تغلبه على الصديقية

Date: 2020-12-17 19:45:42
الوحدة يقفز للمركز الثالث بعد تغلبه على الصديقية

بمشاركة 28 فريقا.. الأول من أيار المقبل موعدا لانطلاق دوري الدرجة الأولى

Date: 2021-04-06 13:31:14
بمشاركة 28 فريقا.. الأول من أيار المقبل موعدا لانطلاق دوري الدرجة الأولى

الدرجة الأولى.. التطبيعية تجري قرعة الاندية المتأهلة وتحدد موعد "المباراة الفاصلة"

Date: 2021-04-24 15:44:15
الدرجة الأولى.. التطبيعية تجري قرعة الاندية المتأهلة وتحدد موعد "المباراة الفاصلة"