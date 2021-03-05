اليوم سبع مواجهات في منافسات الجولة 22 لدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ تقام اليوم الجمعة سبع مواجهات ضمن منافسات الجولة 22 لدوري الكرة العراقي الممتاز.

ويفتتح فريقا نادي القوة الجوية ومضيفه نادي الصناعات الكهربائية في ملعب نادي الصناعة أولى المواجهات في الساعة الواحدة وخمس وأربعين دقيقة ظهراً، وتقام في الساعة الثانية ظهراً اربع مواجهات، فريق نادي اربيل يواجه ضيفه فريق نادي القاسم على ملعب دهوك، وفريق نادي امانة بغداد يضيف على ملعبه فريق نادي النفط.

وعلى ملعب التاجي، يضيف فريق نادي الكهرباء فريق نادي الميناء، وسيكون ملعب الفيحاء بالبصرة مسرحاً لمباراة فريقي نادي نفط البصرة وضيفه نادي الحدود، وتقام في تمام الساعة الرابعة مباراة واحدة على ملعب الشعب الدولي تجمع فريق نادي الشرطة مع ضيفه فريق نادي زاخو، ويختتم فريقا نادي النجف وضيفه نادي السماوة مباريات الجولة 22 بلقاء آخر يقام على ملعب النجف الدولي في الساعة السادسة والربع.

ويتصدر فريق نادي القوة الجوية ترتيب فرق الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة 21 برصيد 47 نقطة.