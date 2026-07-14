اليوم.. إسبانيا وفرنسا في مواجهة نارية لحسم بطاقة نهائي المونديال

شفق نيوز- متابعة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء الثلاثاء، إلى ملعب دالاس في الولايات المتحدة، الذي يحتضن مواجهة مرتقبة تجمع منتخبي إسبانيا وفرنسا ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يوصف بأنه نهائي مبكر بالنظر إلى قوة المنتخبين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد، حيث يسعى كل من المنتخبين إلى حجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية ومواصلة المنافسة على اللقب العالمي.

ووصل المنتخب الفرنسي إلى نصف النهائي بعد مشوار مميز، إذ تصدر مجموعته محققاً ثلاثة انتصارات متتالية على السنغال (3-1)، والعراق (3-0)، والنرويج (4-1). وفي الأدوار الإقصائية تغلب على السويد (3-0) في دور الـ32، ثم تجاوز باراغواي بهدف دون رد في دور الـ16، قبل أن يحسم مواجهة ربع النهائي أمام المغرب بنتيجة (2-0).

في المقابل، استهل المنتخب الإسباني مشواره في البطولة بتعادل سلبي أمام الرأس الأخضر، قبل أن يستعيد توازنه بفوز كبير على السعودية (4-0)، ثم تغلب على أوروغواي (1-0) ليتصدر مجموعته. وفي الأدوار الإقصائية فاز على النمسا (3-0) في دور الـ32، ثم أقصى البرتغال بهدف دون مقابل في دور الـ16، قبل أن يتغلب على بلجيكا (2-1) في ربع النهائي.

ويتطلع الفائز من مواجهة إسبانيا وفرنسا إلى بلوغ المباراة النهائية، في خطوة تقربه من التتويج بلقب كأس العالم 2026.