اليوم.. زاخو يواجه "سترة البحريني" في دوري أبطال الخليج للأندية

شفق نيوز- دهوك

يواجه فريق زاخو نظيره سترة البحريني، يوم الأربعاء، في مباراة مهمة ضمن منافسات دوري أبطال الخليج للأندية.

وتقام المباراة على ملعب زاخو الدولي عند الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت بغداد، ضمن نصف نهائي البطولة.

وكان زاخو قد تأهل إلى نصف النهائي رغم خسارته أمام مضيفه القادسية الكويتي بهدف دون رد في مباراته الأخيرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة.

ويلعب زاخو ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه أندية العين الإماراتي والقادسية الكويتي وسترة البحريني.

واستهل نادي زاخو العراقي لكرة القدم مشواره في دوري أبطال الخليج للأندية بفوز مستحق على القادسية الكويتي بنتيجة 3-1.

وسبق لزاخو وسترة أن تعادلا سلبياً في لقاء الذهاب، إذ يبحث زاخو عن الفوز في مواجهة اليوم أمام سترة وحصد النقاط الثلاث، بغية التمسك بالصدارة وتعزيز غلته من النقاط.

ويتصدر زاخو المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، متفوقاً بفارق نقطة واحدة عن العين الإماراتي الوصيف، فيما يأتي القادسية الكويتي ثالثاً برصيد 7 نقاط، ويتذيل سترة البحريني الترتيب بنقطتين.

ومن المقرر أن تنقل المباراة قناة العراقية الرياضية، إلى جانب قناة الكأس.