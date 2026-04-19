اليوم.. زاخو يواجه الشباب السعودي في نصف نهائي دوري أبطال الخليج

شفق نيوز- دهوك

يخوض فريق زاخو العراقي، يوم الأحد، مباراة مصيرية أمام نظيره الشباب السعودي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم.

وتقام المباراة على ملعب خليفة الدولي في قطر عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت بغداد والدوحة.

وسمى الاتحاد الخليجي طاقما تحكيميًا عُمانيا لإدارة مواجهة اليوم بين زاخو العراقي والشباب السعودي في نصف نهائي البطولة، ويتألف الطاقم من:حكم الساحة: قاسم الحاتمي،المساعد الأول: ناصر أمبوسعيدي، المساعد الثاني: حمد الغافري، الحكم الرابع: يحيى البلوشي.

وقال عضو إدارة نادي زاخو ومشرف الفريق، طه زاخولي، لوكالة شفق نيوز، إن "الفريق جاهز لمباراة اليوم من أجل التأهل إلى المباراة النهائية"، متوقعا أن "تكون المواجهة حماسية بين الفريقين لتحقيق الهدف المنشود وبلوغ النهائي".

وأشار إلى أن "المدرب أيوب أوديشو عقد اجتماعا مع اللاعبين في أجواء يسودها التفاؤل"، مؤكدا أن "المباراة مهمة ويجب الفوز بها لإسعاد الجمهور العراقي".

كما بين أنه "تم توجيه دعوة لأبناء الجالية العراقية في قطر للحضور ومؤازرة نادي زاخو في هذه المباراة المهمة".

وأضاف أن "إدارة النادي أعلنت أن الدخول سيكون مجانا، مع توزيع التذاكر على الجماهير أمام بوابات الملعب قبل انطلاق المباراة بساعات".

وستنقل المباراة عبر القنوات المجانية: العراقية الرياضية، الكأس 1، أبوظبي 1، دبي الرياضية 1، عُمان الرياضية، والكويت الرياضية.