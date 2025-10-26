اليوم .. أربع مواجهات نارية في الجولة الخامسة لدوري نجوم العراق

شفق نيوز - بغداد

تُقام، اليوم الأحد، أربع مباريات ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري نجوم العراق لكرة القدم في كل من: بغداد، وديالى، والنجف، وزاخو.

‏وتقام مباراتان عند الساعة الـ 6:00 مساءً تجمع فريق النفط الساعي لخطف نقاط اللقاء وتعزيز مركزه مع ضيفه امانة بغداد المنتشي بنتيجته الاخيرة الجيدة وتجري الواجهة على ملعب الساحر احمد راضي.

‏وتجمع المباراة الثانية فريق ديالى صاحب الارض والجمهور مع ضيفه فريق الميناء، في مباراة متكافئة تجري المباراة على ملعب ديالى .

‏بينما تقام مباراتان عند الساعة الـ 8:30 مساءً تجمع الأولى الفريقين الجارين زاخو مع ضيفه فريق الموصل على ملعب الأول ويتوقع أن تكون المواجهة حادة ولا سيما أن حظوظ الفريقين متساويان بخطف النقاط.

‏وتجمع مباراة اخرى فريق النجف وضيفه فريق الطلبة على ملعب النجف الدولي، ويسعى فريق الطلبة من خلال مواجهة اليوم الفوز والقفز للمراكز المتقدمة وبقائه ضمن الفرق المنافسة على الصدارة، بينما يسعى فريق النجف الذي يحل بالمركز الاخير من دون نقاط تحقيق أول انتصار له وإسعاد جماهيره الغاضبة.