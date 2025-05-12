اليوم.. أربع مواجهات مهمة في انطلاق الجولة 33 من نجوم العراق

شفق نيوز/ تنطلق، مساء اليوم الاثنين، منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من دوري نجوم العراق لكرة القدم، بإقامة أربع مباريات مهمة تُقام في بغداد والسليمانية والبصرة، وتحمل في طيّاتها صراعات الهروب من الهبوط وتعزيز المراكز.

وتُقام عند الساعة السادسة مساءً مباراتان، حيث يواجه فريق ديالى، الساعي للهروب من مناطق الخطر والمتمركز في المركز السابع عشر برصيد 28 نقطة، ضيفه أربيل الذي يدخل اللقاء منتشياً بفوزه الأخير على نفط ميسان، ويحتل حالياً المركز الثالث عشر برصيد 41 نقطة. وتُجرى المباراة على ملعب المدينة في العاصمة بغداد.

أما المباراة الثانية، فستجمع على ملعب الزوراء فريق الكهرباء، صاحب المركز الحادي عشر برصيد 41 نقطة، والذي تعثر في الجولة الماضية أمام زاخو، بضيفه القاسم، الذي تراجع إلى المركز السابع برصيد 48 نقطة عقب خسارته أمام الكرمة في الجولة الماضية.

وتُستكمل المواجهات عند الساعة 8:30 مساءً، حيث يستضيف نوروز، الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 41 نقطة بعد فوزه في الجولة الماضية على النجف، فريق النفط، المنتشي بفوزه على دهوك ورفعه لرصيده إلى 48 نقطة في المركز السادس. وتُقام المباراة على ملعب نوروز في السليمانية.

وفي ختام مواجهات اليوم، يلتقي فريق نفط البصرة، الذي يعاني من نزيف النقاط ويصارع للبقاء في دوري الأضواء باحتلاله المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة، ضيفه النجف، الذي تراجع إلى المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة بعد سلسلة نتائج سلبية، وذلك على ملعب الفيحاء في محافظة البصرة.