اليوم.. أربع مواجهات مهمة في الجولة 34 من دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تقام أربع مواجهات مهمة، يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 34 من دوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد النجف والبصرة.

‏وتقام مباراتان عند الساعة السادسة مساءً، تجمع الاولى فريق النجف الذي يحتل المركز 15 برصيد 38 نقطة مع ضيفه الكهرباء صاحب المركز العاشر برصيد 44 نقطة، على ملعب النجف الدولي.

‏بينما تجمع المباراة الثانية فريق الكرخ الذي يحتل المركز الرابع عشر برصيد 40 نقطة، مع ضيفه الكرمة صاحب المركز التاسع برصيد 46 نقطة، على ملعب الساحر أحمد راضي في بغداد.

‏وتقام مباراتان عند الساعة الثامنة والنصف مساء، يواجه في الأولى فريق الميناء الذي يأتي بالمركز الـ16 برصيد 36 نقطة مع ضيفه كربلاء الذي يحتل المركز 19 برصيد 22 نقطة، وتقام المباراة على ملعب الفيحاء في البصرة.

‏وتجمع المباراة الثانية والأخيرة فريق القوة الجوية صاحب المركز الخامس برصيد 53 نقطة، مع ضيفه دهوك الذي يحتل المركز السادس برصيد 51 نقطة، وتقام المباراة على ملعب الشعب الدولي في بغداد.