اليوم.. أربع مواجهات مرتقبة في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ تستكمل يوم السبت، مباريات الجولة (27) من منافسات الدوري العراقي الممتاز، بأربع مواجهات مرتقبة.

وفي الساعة الثانية بعد الظهر، سيواجه الكرخ الحدود، ويلاعب الصناعة، فريق نفط ميسان، في حين سيستضيف دهوك فريق نفط البصرة.

أمًا في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، فستشهد محافظة النجف، احتضان ملعبها مباراة الديوانية والطلبة.

وأمس الجمعة، تعادل فريقا الشرطة والقوة الجوية، سلبيا من دون أهداف، في قمة مباريات الجولة 27 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.