اليوم أربع مواجهات مثيرة في الجولة 24 من دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تقام أربع مباريات كروية، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد وميسان والنجف وزاخو.

وتجري مباراتان عند الساعة التاسعة والربع مساءً، تجمع الأولى فريق زاخو مع ضيفه النفط على ملعب زاخو.

ويسعى فريق زاخو من خلال مباراة اليوم لاستعادة الصدارة من منافسه فريق الزوراء الذي فاز أمس الأربعاء ضمن المنافسات نفسها على فريق أربيل برباعية نظيفة ليقفز للصدارة مؤقتاً برصيد 49 نقطة بانتظار ما ستؤول إليه نتيجة مواجهة اليوم بين زاخو وضيفه النفط الذي يسعى هو الآخر لتحقيق الفوز وتحسين موقعه في ترتيب فرق دوري النجوم.

بينما تجمع المباراة الثانية فريق نفط ميسان مع ضيفه الشرطة الطامح لتحقيق الفوز بلقاء اليوم على مضيفه لتحسين موقعه في ترتيب الفرق، إذ يحاول الشرطة صاحب المركز الثالث بـ44 نقطة البقاء في دائرة التنافس مع فرق المقدمة، وتقام المباراة على ملعب ميسان الأولمبي.

في حين تجري مباراتان عند الساعة الـ11:30 مساءً، تجمع الأولى فريقا الكهرباء وكربلاء على ملعب الزوراء في مباراة لا تخلو من الندية، لا سيما وأن الفريقين يسعيان لتحقيق نتيجة إيجابية تجعلهما بموقع أفضل.

بينما يوجه فريق القاسم في المباراة الثانية ضيفه الحدود على ملعب النجف، ولا تخلو المباراة من الإثارة لاسيما وأنها تقام بين فريقين وهما القاسم الطامح لتحقيق الانتصار، والحدود الساعي للتخلص من قعر ترتيب فرق دوري النجوم.