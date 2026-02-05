اليوم.. أربع مواجهات مثيرة في الجولة 17 من دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد/ النجف/ أربيل/ الأنبار

تقام أربع مباريات كروية، يوم الخميس، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من دوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد والنجف وأربيل والأنبار.

‏وتجري مباراتان عند الساعة 3:00 عصراً تجمع الأولى فريق النجف مع ضيفه القاسم، وتقام المباراة على ملعب النجف الدولي.

ويحتل فريق النجف المركز 19 برصيد 7 نقاط، بينما يحتل القاسم المركز الأخير بنقطة واحدة.

‏فيما يلاقي فريق أربيل في المباراة الثانية ضيفه النفط على ملعب فرانسو حريري في أربيل.

ويحتل فريق أربيل المركز الرابع برصيد 32 نقطة، في حين يحتل النفط المركز 12 برصيد 19 نقطة.

‏وتقام مباراتان عند الساعة 5:30 عصراً تجمع الأولى فريق الزوراء مع ضيفه زاخو. وتقام المباراة على ملعب الكابتن شرار حيدر وسط بغداد.

ويحتل الزوراء المركز 6 برصيد 28 نقطة، بينما يحتل زاخو المركز الثامن برصيد 27 نقطة.

‏بينما يواجه في المباراة الثانية فريق الكرمة ضيفه الطلبة. وتقام المباراة على ملعب الجولان في الرمادي وهو الملعب الافتراضي للكرمة.

ويحتل فريق الكرمة المركز الثالث برصيد 33 نقطة، في حين يحتل الطلبة المركز الخامس برصيد 31 نقطة.