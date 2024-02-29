اليوم.. أربع مواجهات لدوري نجوم العراق 2 منها في كوردستان

شفق نيوز/ تنطلق اليوم الخميس، منافسات الجولة 17 لدوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة أربع مواجهات في بغداد والبصرة ومباراتين في اقليم كوردستان .

ويحتضن ملعب السليمانية عند الساعة الثانية والنصف مباراة فريق نوروز وضيفه فريق الشرطة، بينما تقام في اربيل عند الساعة الخامسة عصراً مباراة تجمع فريق اربيل وضيفه فريق امانة بغداد.

ويحتضن ملعب الميناء الأولمبي المباراة الثانية التي تجمع اصحاب الارض والجمهور فريق نادي الميناء مع ضيفه القادم من اقليم كوردستان فريق نادي دهوك .

وتقام مباراة أخيرة ضمن منافسات اليوم الأول من الجولة 17 على ملعب الشعب الدولي تجمع فريق نادي الطلبة مع ضيفه فريق الحدود ، عند الساعة السابعة والنصف مساءً.

وتصدر فريق القوة الجوية ترتيب فرق دوري نجوم العراق بعد انتهاء الجولة 16 برصيد 37 نقطة يلاحقه الشرطة بالوصافة برصيد 35 نقطة ثم دهوك ثالثا برصيد 27 نقطة .