اليوم. ثلاث مواجهات في منافسات دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تتواصل، اليوم الجمعة، مواجهات اليوم الثاني لمنافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم باقامة ثلاث مباريات.

ففي الساعة الـ 2:45، يستضيف في المباراة الاولى ملعب الساحر احمد راضي، مباراة فريق الكرخ مع ضيفه فريق نفط ميسان .

وتقام مباراة واحدة في الساعة الـ 5:15 تجمع فريق كربلاء مع ضيفه فريق الميناء .

ويواجه فريق الزوراء على ملعبه فريق زاخو في الساعة 7:45 مساءً .

وكانت الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الزوراء، قررت أن يكون دخول الجماهير مجانًا في مباراة فريقها أمام زاخو في الجولة الرابعة.

وقد جاء القرار بحسب الادارة ، لتقديم الدعم والمساندة للفريق في منافسات دوري المحترفين، كما قررت الهيئة تخصيص مكافأة مجزية للفريق في حال تحقيق الفوز في المباراة.