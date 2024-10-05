اليوم.. أربع مواجهات في دوري النجوم أبرزها ديربي الشرطة والطلبة
شفق نيوز/ تقام اليوم السبت، أربع مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد وأربيل وزاخو، أبرزها مباراة ديربي جماهيري تجمع فريقا الشرطة وضيفه الطلبة.
وتقام في الساعة الـ5:30 عصراً مباراتان ، تجمع الأولى فريقا نادي أربيل وضيفه نادي الزوراء وتجري المباراة على ملعب فرانسو حريري باربيل .
بينما يلاقي في المباراة الثانية فريق نادي زاخو ضيفه نادي كربلاء، وتقام المباراة على ملعب الأول .
وتنطلق عند الساعة 8:00 مساءً مباراتان تجري الأولى بين فريقي نادي الشرطة وضيفه نادي الطلبة في مباراة ديربي جماهيري يحتضنها ملعب الشعب الدولي في بغداد.
وعلى ملعب المدينة في العاصمة بغداد أيضاً تقام المباراة الثانية بين فريقي نادي ديالى مع ضيفه نادي القاسم .