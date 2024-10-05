اليوم.. أربع مواجهات في دوري النجوم أبرزها ديربي الشرطة والطلبة

شفق نيوز/ تقام اليوم السبت، أربع مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد ‏وأربيل وزاخو، أبرزها مباراة ديربي جماهيري تجمع فريقا الشرطة وضيفه الطلبة.

‏وتقام في الساعة الـ5:30 عصراً مباراتان ، تجمع الأولى فريقا نادي أربيل وضيفه نادي الزوراء وتجري المباراة على ملعب فرانسو حريري باربيل .

‏بينما يلاقي في المباراة الثانية فريق نادي زاخو ضيفه نادي كربلاء، وتقام المباراة على ملعب الأول .

‏وتنطلق عند الساعة 8:00 مساءً مباراتان تجري الأولى بين فريقي نادي الشرطة وضيفه نادي الطلبة في مباراة ديربي جماهيري يحتضنها ملعب الشعب الدولي في بغداد.

‏وعلى ملعب المدينة في العاصمة بغداد أيضاً تقام المباراة الثانية بين فريقي نادي ديالى مع ضيفه نادي القاسم .