اليوم .. أربع مواجهات في ختام منافسات الجولة الأولى لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تُقام، الأحد، أربع مواجهات ضمن منافسات اليوم الأخير من الجولة الأولى لدور نجوم العراق لكرة القدم 2024-2025.

وتجري مباراتان عند الساعة الـ 4:30 عصرا تجمع الأولى فريقي نادي الميناء وضيفه نادي الحدود على ملعب الميناء .

‏بينما تقام الثانية على ملعب النجف الدولي بين فريقي نادي القاسم وظيفه نادي نفط ميسان.

‏وتقام مباراة واحدة في الساعة الـ7:00 مساءً على ملعب المدينة في العاصمة بغداد بين فريقي نادي الطلبة وضيفته نادي زاخو .

‏وتختتم منافسات الجولة الأولى لدوري نجوم العراق بإقامة اخر مباريات الجولة والتي ستنطلق في الساعة الـ9:15 على ملعب الزوراء بين فريقي نادي الكهرباء وضيفه نادي القوة الجوية.