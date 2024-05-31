اليوم.. أربع مواجهات في ختام الجولة 32 لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تقام أربع مواجهات كروية، يوم الجمعة، في ختام الجولة 32 لدوري نجوم العراق لكرة القدم في السليمانية والنجف وبغداد.

وتجري مباراة واحدة عند الساعة الرابعة و15 دقيقة عصراً في السليمانية تجمع فريقيّ نوروز وضيفه القوة الجوية.

وتقام مباراتان عند الساعة السادسة والنصف مساءً، تجمع الأولى فريقيّ النجف وضيفه نادي زاخو على ملعب النجف الدولي، وفي المباراة الثانية يلاقي فريق النفط ضيفه فريق كربلاء على ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد.

ويختتم منافسات الجولة فريقا نادي الزوراء وضيفه فريق الميناء وتقام المباراة على ملعب الزوراء في بغداد عند الساعة الثامنة و45 مساءً.