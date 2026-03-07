اليوم.. أربع مواجهات في ختام الجولة 21 من دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

تختتم، يوم السبت، منافسات الجولة الـ21 من دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة أربع مباريات على ملاعب ديالى ونوروز والرمادي ودهوك.

وتنطلق مواجهتان عند الساعة التاسعة مساء، إذ يلتقي ديالى مع ضيفه الكهرباء على ملعب ديالى، فيما يستضيف نوروز نظيره الزوراء على ملعب نوروز في السليمانية.

وفي الساعة 11:15 ليلا تقام مباراتان جماهيريتان، حيث يواجه الكرمة فريق أربيل على ملعب الرمادي، بينما تختتم مباريات الجولة بلقاء يجمع دهوك مع الشرطة على ملعب دهوك.

من جهة أخرى، تقرر تأجيل مباراة الموصل وزاخو التي كانت مقررة اليوم عند الساعة التاسعة مساءً على ملعب دهوك، وذلك بسبب الإرهاق الذي تعرض له فريق زاخو بعد رحلته الطويلة من وإلى السعودية وعودته براً، فضلاً عن عدم خوضه مباراة نصف نهائي كأس الخليج للأندية أمام مضيفه الشباب السعودي بعد تأجيلها بقرار من الاتحاد الخليجي نتيجة الأحداث الأخيرة والحرب الدائرة في المنطقة، ليتم تأجيل منافسات نصف النهائي حتى إشعار آخر.

وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم الثلاثاء الماضي على ملعب "إس إتش جي" في العاصمة السعودية الرياض ضمن ذهاب الدور نصف النهائي، قبل صدور قرار التأجيل حفاظاً على سلامة اللاعبين.

كما كانت بعثة زاخو قد وصلت صباح السبت إلى الرياض استعداداً لخوض المواجهة، قبل إعلان قرار التأجيل.