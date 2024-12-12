اليوم ..أربع مواجهات في ختام الجولة 11 لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تختتم يوم الخميس، منافسات الجولة الـ 11 لدوري نجوم العراق لكرة القدم، بإقامة أربعة مباريات جميعها في العاصمة بغداد.

‏المباراة الأولى عند الساعة 2:30 بعد ظهر اليوم، تجمع فريق الحدود بضيفه دهوك، وتقام على ملعب الساحر أحمد راضي، أما الثانية فستقام عند الساعة 5:00 مساءً تجمع فريق ديالى بضيفه الطلبة على ملعب المدينة في بغداد.

‏وتقام مباراتان عند الساعة 7:30 مساءً تجمع فريق القوة الجوية بضيفه الكرمة ، وتقام المباراة على ملعب الشعب الدولي، بينما تجمع الأخيرة النفط بضيفه زاخو، على ملعب الساحر أحمد راضي.

وقررت لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق تعديل موعد مباراة فريقي النفط و زاخو ضمن منافسات الجولة 11 من المرحلة الأولى للمسابقة إلى اليوم الخميس بدلا من يوم غد الجمعة في الساعة السابعة والنصف مساءً على ملعب الكرخ.