اليوم.. أربع مواجهات في ختام الجولة السابعة لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تختتم مواجهات الجولة السابعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم، يوم الخميس، بإقامة أربع مواجهات أبرزها "ديربي" كوردستاني.

‏وتقام مباراة واحدة عند الساعة الثانية والنصف ظهراً تجمع فريقيّ ديالى وضيفه الميناء على ملعب الرمادي في محافظة الأنبار.

‏كما تجري مباراة واحدة عند الساعة الثانية و45 بين فريقيّ الحدود وضيفه النجف، على ملعب الساحر أحمد راضي في العاصمة بغداد.

وفي الساعة الخامسة و15 دقيقة يلتقي يستضيف فريق نفط البصرة ضيفه فريق الكهرباء على ملعب الفيحاء في محافظة البصرة.

وأخيراً يلاقي فريق زاخو ضيفه فريق أربيل عند الساعة السابعة و45 مساءً على ملعب الأول في "ديربي" كوردستاني بختام الجولة السابعة.

بينما تقرر تأجيل مباراة نفط ميسان وضيفه القوة الجوية المقررة اليوم في ملعب ميسان إلى وقت آخر لم يتم تحديده، وذلك لارتباط القوة الجوية بمهمة آسيوية.