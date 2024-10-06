اليوم ..أربع مواجهات في ختام الجولة الثالثة لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تختتم اليوم منافسات الجولة الثالثة لدوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة أربع مباريات في بغداد وميسان والبصرة والنجف .

‏وتقام عند الساعة الخامسة والنصف عصراً مباراتان ‏تجمع الأولى على ملعب الزوراء بين فريقي نادي الكهرباء وضيفه نادي نوروز، ‏بينما تجمع المباراة الثانية فريق نفط ميسان مع ضيفه فريق النفط على ملعب الأول.

‏وتجري مباراتان في ختام منافسات الجولة الثالثة عند الساعة الـ 8:00 مساءً تجمع الأولى فريقي نادي نفط البصرة وضيفه نادي القوة الجوية، ‏وأخيرا يلاقي فريق النجف على ملعبه ضيفه فريق دهوك.

وسيتوقف الدوري بدءاً من يوم غد الاثنين استعدادا لخوض المنتخب الوطني العراقي مباراته ضمن التصفيات الاسيوية المؤهلة لكاس العالم وتقام الاولى في البصرة امام منتخب فلسطين يوم 10 تشرين الأول الجاري على ملعب البصرة ، والثانية أمام كوريا الجنوبية في سيول يوم 15 من نفس الشهر .