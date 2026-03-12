اليوم .. أربع مواجهات في انطلاق الجولة الـ 22 من دوري نجوم العراق

شفق نيوز - بغداد

تنطلق، اليوم الخميس، منافسات الجولة الـ 22 من دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة أربع مواجهات في بغداد والرمادي ودهوك.

‏وتقام مباراتان عند الساعة الـ9:00 مساءً. تجمع الأولى فريق الكهرباء مع ضيفه فريق الطلبة وتقام المباراة على ملعب نادي الزوراء وهو الملعب الافتراضي للكهرباء.

‏بينما ‏تجمع المباراة الثانية فريق امانة بغداد مع ضيفه فريق نوروز، وتقام المباراة على ملعب الكابتن شرار حيدر ، وهو الملعب الافتراضي لفريق أمانة بغداد.

‏وتقام مباراتان عند الساعة الـ11:15 ليلاً. تجمع الأولى فريق الكرمة مع ضيفه فريق الغراف، وتقام المباراة على ملعب الرمادي وهو الملعب الافتراضي لفريق الكرمة.

‏بينما تجمع المباراة الثانية ، فريق الموصل مع ضيفه فريق الشرطة ، وتقام المباراة على ملعب دهوك وهو الملعب الافتراضي لفريق الموصل.

وشهدت الجولة الـ21 تعزيز فريق القوة الجوية موقعه في صدارة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 49 نقطة، متقدماً بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه الشرطة الذي يحتل المركز الثاني برصيد 44 نقطة.

وجاء الطلبة في المركز الثالث برصيد 40 نقطة، فيما حلّ أربيل رابعاً بعدما جمع نفس نقاط الطلبة لكن بفارق المواجهات المباشرة، واحتل الكرمة المركز الخامس برصيد 38 نقطة.

وفي المقابل، تشتد المنافسة في قاع الترتيب بين أربعة فرق تسعى للهروب من شبح الهبوط، حيث يحتل أمانة بغداد المركز الـ17 برصيد 21 نقطة، يليه نفط ميسان في المركز الـ18 برصيد 19 نقطة.

ويأتي النجف في المركز التاسع عشر برصيد 8 نقاط، بينما يتذيل القاسم جدول الترتيب في المركز الأخير برصيد نقطتين فقط.