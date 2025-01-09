اليوم أربع مواجهات في الجولة 13 من دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تجري أربع مباريات كروية، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد وميسان والبصرة.

وتبدأ المباريات في تمام الساعة 2:30 بعد الظهر، حيث يلتقي فريق الكرخ مع ضيفه القاسم على ملعب الساحر أحمد راضي وسط العاصمة بغداد.

فيما تقام المباراة الثانية على ملعب ميسان الأولمبي، حيث يواجه فريق نادي نفط ميسان ضيفه فريق الحدود.

وفي الساعة الخامسة مساءً، يستضيف ملعب الفيحاء في البصرة مباراة فريق نفط البصرة مع ضيفه نوروز، بينما يواجه فريق ديالى ضيفه فريق زاخو على ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

وكان من المقرر أن تقام هذه المباريات يوم أمس الأربعاء إلا أن الاتحاد العراقي لكرة القدم قررت تأجيلها إلى اليوم الخميس بسبب اعتذار الحكام عن قيادة مباريات الأمس احتجاجاً على تعرض زميلهم حسين فلاح لإصابة بالغة برأسه بعد الاعتداء عليه من قبل أحد مشجعي نادي كربلاء خلال مباراة الفريق الكربلائي مع ضيفه دهوك أول أمس الثلاثاء.