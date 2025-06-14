اليوم.. أربع مواجهات في الجولة الـ35 لنجوم العراق أبرزها ديربي كوردستان

شفق نيوز/ تقام اليوم السبت، أربع مواجهات في منافسات الجولة الـ35 من دوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد وأربيل وزاخو.

وتقام مباراتان عند الساعة السادسة عصراً، الأولى تجمع فريق زاخو، الطامح لتحقيق الفوز بعد نتائجه الإيجابية في الجولات السابقة، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 63 نقطة، مع ضيفه فريق نفط البصرة الذي تعرض لسلسلة هزائم في الجولات السابقة ليكتفي بالمركز الـ18 بعد انتهاء الجولة الـ 34 برصيد 29 نقطة، وتقام المباراة على ملعب زاخو.

بينما فريق ديالى، الذي حقق نتائج جيدة في الجولات السابقة، باستثناء خسارته الأخيرة في الجولة الـ 34 أمام الشرطة 0-1، ويحتل المركز الـ 17 برصيد 34 نقطة، فسوف يستضيف فريق الكرخ الذي يسعى لتحسين مركزه من خلال خطفه نقاط لقاء اليوم من مضيفه، إذ يحتل المركز الـ15 برصيد 40 نقطة.

وتقام مباراتان في الساعة الـ8:30 مساءً ، تجمع الأولى فريق الكهرباء صاحب الضيافة والذي خرج من خسارة أخيرة أمام النجف في الجولة السابقة بهدفين نظيفين، ويحتل حالياً المركز الـ11 برصيد 44 نقطة، ويبحث اليوم عن التعويض أمام ضيفه الحدود الذي أكد هبوطه في الموسم المقبل، ويحتل المركز الأخير برصيد 17 نقطة، وتقام المباراة على ملعب الزوراء.

وفي ديربي كوردستان، الذي يقام على ملعب فرانسو حريري، في المباراة الثانية، يواجه فريق أربيل صاحب المركز الـ12 برصيد 44 نقطة والساعي لتحسين مركزه وخطف النقاط من ضيفه في لقاء اليوم، فريق نوروز الذي يطمح للعودة إلى السليمانية وبحوزته نقاط المباراة الثلاثة، إذ يحتل الضيوف بعد انتهاء الجولة الـ34 المركز الـ13 برصيد 43 نقطة.