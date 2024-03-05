اليوم.. أربع مواجهات في الجولة الـ 18 لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تقام اليوم الثلاثاء، أربع مواجهات ضمن منافسات الجولة الـ 18 لمنافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم في ملاعب بغداد والنجف وكربلاء وزاخو.

وتقام مباراة واحدة عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم على ملعب المدينة في بغداد تجمع فريق امانة بغداد وضيفه فريق الميناء.

بينما تقام مباراتان عند الساعة الخامسة عصراً، حيث تجري الأولى على ملعب زاخو وهو الملعب المفترض لدهوك بين فريقي دهوك وضيفه الكهرباء، في حين تجري الثانية على ملعب كربلاء الدولي بين فريقي كربلاء وضيفه زاخو.

وتقام مباراة واحدة عند الساعة السابعة والنصف مساءً على ملعب النجف الدولي تجمع اصحاب الارض والجمهور فريق النجف وضيفه فريق نوروز.

يذكر أن اتحاد الكرة العراقي، عزا سبب نقل لقاء دهوك والكهرباء الذي كان مقررا على ملعب اربيل، لعدم جاهزية ملعب دهوك، الى ملعب زاخو، جاء لأسباب فنية تتعلق في ملعب فرانسوا حريري في اربيل.