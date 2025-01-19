اليوم .. أربع مواجهات في الجولة الـ 15 والصراع يشتعل على صدارة دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تقام اليوم الاحد أربع مواجهات ضمن منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد والنجف وديالى .

‏وتجري مباراتان عند الساعة الـ 2:30 عصرا تجمع الأولى فريق الكرخ مع ضيفه فريق أربيل وتقام المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي.

‏بينما تجمع المباراة الثانية فريق ديالى بضيفه فريق الكرمة وتقام المباراة على ملعب الكوت وهو الملعب المفترض لنادي ديالى .

‏وتقوم مباراة واحدة عند الساعة الـ 5:00 مساءً تجمع فريق النجف بضيفه فريق الميناء ، وتقام المباراة على ملعب النجف الدولي .

‏ويختتم فريقا الزوراء وضيفه الحدود مباريات اليوم الثاني من الجولة الـ 15 وتقام المباراة على ملعب نادي الزوراء عند الساعة الـ 7:30 مساءً.

‏وتعد مباراة الزوراء والحدود مهمة للزوراء وترتيب الفرق المتنافسة على الصدارة ، فإن فوز الزوراء يعني استعادة الصدارة التي خطفها الشرطة يوم أمس السبت بعد فوزه بهدف واحد دون مقابل ضمن منافسات الجولة الـ 15 على فريق كربلاء ليكون رصيده 30 نقطة.

ويمتلك الزوراء حالياً وقبل لقاء اليوم أمام الحدود 28 نقطة ، ولا يفيد الزوراء لاستعادة الصدارة إلا الفوز لا غيره وليبقى الصراع مشتعلاً على الصدارة بين فرق الشرطة 30 نقطة والزوراء 28 نقطة والقوة الجوية 28 نقطة وزاخو 25 نقطة .