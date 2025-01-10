اليوم .. أربع مواجهات في الجولة الـ 13 من دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تقام، اليوم الجمعة، أربع مباريات في بغداد واربيل والنجف ، تجمع الأولى فريقي نادي الكهرباء وضيفه نادي الزوراء في الساعة الـ 2:30 عصراً على ملعب الساحر احمد راضي .

وتجري في الساعة الخامسة مساءً مباراتان تجمع الأولى تجمع فريقي اربيل وضيفه الكرمة على ملعب فرانسو حريري .

بينما يلتقي على ملعب النجف الدولي في المباراة الثانية فريقا النجف وضيفه نادي الشرطة.

وتختتم منافسات الجولة الـ 12 باقامة مباراة ديربي جماهيري يجمع فريق القوة الجوية بضيفه الطلبة عند الساعة الـ 7:30 مساءً على ملعب الشعب الدولي .

وكان من المقرر أن تقام هذه المباريات يوم أمس الخميس إلا أن الاتحاد العراقي لكرة القدم قرر تأجيلها إلى اليوم الجمعة بسبب اعتذار الحكام عن قيادة مباريات الأمس احتجاجاً على تعرض زميلهم حسين فلاح لإصابة بالغة برأسه بعد الاعتداء عليه من قبل أحد مشجعي نادي كربلاء خلال مباراة الفريق الكربلائي مع ضيفه دهوك يوم الثلاثاء الماضي.