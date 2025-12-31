اليوم .. أربع مواجهات في الجولة التاسعة من دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

تنطلق، يوم الأربعاء، أربع مواجهات ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري نجوم العراق لكرة القدم، والتي تقام في مدن بغداد وأربيل والناصرية وزاخو.

وتنطلق مباراتان عند الساعة الرابعة عصراً، إذ يلتقي فريق أربيل مع ضيفه نفط ميسان على ملعب فرانسو حريري في أربيل، حيث يتصدر أربيل ترتيب فرق دوري النجوم حتى الآن برصيد 20 نقطة، فيما يحتل نفط ميسان المركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط.

وفي المباراة الثانية، يواجه فريق زاخو ضيفه الكرخ على ملعب زاخو الأولمبي، إذ يحتل زاخو المركز الثامن برصيد 14 نقطة، بينما يأتي الكرخ في المركز التاسع بالرصيد ذاته.

وعند الساعة السادسة والنصف مساء، تقام مباراتان أيضاً، إذ يستضيف فريق الغراف نظيره الكرمة على ملعب الناصرية الدولي، ويحتل الغراف المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة، فيما يأتي الكرمة في المركز السادس برصيد 14 نقطة.

وفي اللقاء الأخير، يلاقي فريق الطلبة ضيفه الموصل على ملعب المدينة في العاصمة بغداد، حيث يحتل الطلبة المركز العاشر برصيد 13 نقطة، بينما يحتل الموصل المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط.