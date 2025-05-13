اليوم.. أربع مواجهات ضمن منافسات دوري نجوم العراق مع احتدام الصراع على الصدارة

شفق نيوز/ تقام، اليوم الثلاثاء، أربع مواجهات ضمن منافسات الجولة الـ 33 من دوري نجوم العراقي لكرة القدم وتجري جميعها خارج العاصمة بغداد .

وتقام مباراتان عند الساعة الـ 6:00 مساء تجمع الأولى فريق كربلاء الذي يقترب من الهبوط باحتلاله المركز الـ 19 برصيد 22 نقطة مع ضيفه فريق القوة الجوية الذي يحاول تعويض ما فاته إذ يحتل المركز المركز الخامس بعد انتهاء الجولة الـ 32 برصيد 50 نقطة وتقام المباراة على ملعب كربلاء الدولي.

‏ويستضيف فريق زاخو الذي يسعى مجددا للتنافس على الصدارة بعد تولي غني شهد قيادة الفريق وتحقيقه نتائج طيبة مع الفريق الذي يحتل المركز الثالث برصيد 56 نقطة، فريق الحدود صاحب المركز الأخير برصيد 17 نقطة، وتنطلق المواجهة على ملعب زاخو .

‏بينما تقام مباراتان عند الساعة الثامنة والنصف مساءً تجمع الأولى فريق نفط ميسان الذي يحتل المركز العاشر برصيد 43 نقطة مع ضيفه فريق الزوراء الذي يسعى للحفاظ على الصدارة والتخلص من ملاحقة الشرطة ولكل منهما 68 نقطة، وتقام المباراة على ملعب ميسان الأولمبي.

‏بينما يواجه فريق الكرمة صاحب المركز التاسع برصيد 46 نقطة ضيفه فريق الشرطة الذي يأتي بوصافة ترتيب الفرق ويحاول البقاء في دائرة التنافس على الصدارة مع غريمه الزوراء وكلاهما يمتلكان 68 نقطة، في مباراة صعبة تقام على ملعب الرمادي.