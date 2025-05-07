اليوم .. أربع مباريات محتدمة في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ ‏تقام، اليوم الأربعاء، أربع مباريات محتدمة ضمن منافسات الجولة الـ 32 لدوري نجوم العراق لكرة القدم باقامة اربع مباريات في بغداد واربيل والنجف.

وتنطلق مباراتان منها عند الساعة الـ6:00 مساءً تجمع الأولى فريق أربيل الذي يحتل المركز 14 برصيد 38 نقطة مع ضيفه فريق نفط ميسان صاحب المركز التاسع برصيد 43 نقطة وتقام المباراة على ملعب فرانسو حريري .

بينما تجمع المباراة الثانية فريق الحدود الذي يقبع بالمركز الأخير برصيد 17 نقطة مع ضيفه فريق نفط البصرة الذي يحتل المركز الـ 18 برصيد 14 نقطة وتقام المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي.

‏وتقام مباراتان عند الساعة الـ 8:30 مساءً تجمع الأولى فريق القاسم الذي يأتي بالمركز السادس برصيد 48 نقطة مع ضيفه فريق الكرمة صاحب المركز العاشر برصيد 43 نقطة وتقام المباراة على ملعب النجف الدولي .

بينما يواجه فريق الكهرباء الذي يحتل المركز الـ11 برصيد 41 نقطة ، في المباراة الثانية ضيفه فريق زاخو صاحب المركز الثالث برصيد 53 نقطة ، وتقام المباراة على ملعب الزوراء.