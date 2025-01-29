اليوم.. أربع مباريات "مثيرة" ضمن الجولة الـ 17 لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تقام، اليوم الأربعاء، أربع مباريات ضمن منافسات الجولة الـ17 لدوري نجوم العراق لكرة القدم، في حين ستُلعب جميعها خارج العاصمة بغداد .

‏وتجري مباراة واحدة عند الساعة الـ 2:00 من بعد الظهر تجمع فريق نوروز مع ضيفه فريق القاسم وتقام المباراة على ملعب نوروز في مدينة السليمانية.

‏وتقام مباراتان عند الساعة الـ 5:00 مساءً تجمع الأولى فريق كربلاء بضيفه فريق الطلبة على ملعب كربلاء الدولي، ‏بينما تقام الثانية على ملعب الفيحاء في البصرة بين فريقي نادي نفط البصرة وضيفه نادي ديالى.

‏وتختتم مواجهات اليوم الثاني من الجولة الـ 17 لدوري نجوم العراق بلقاء فريق دهوك مع ضيفه فريق الكرمة حيث تقام المباراة عند الساعة الـ 7:30 مساءً على ملعب دهوك .

وكان فريق الزوراء قد عزز صدارته يوم أمس الثلاثاء، برصيد 35 نقطة بعد فوزه على نفط ميسان بهدف واحد دون مقابل ضمن انطلاق الجولة الـ 17 لدوري نجوم العراق اذ جاء الهدف الوحيد باللقاء من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب حسن عبد الكريم، في الدقيقة الـ 81 من الشوط الثاني.