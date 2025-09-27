اليوم.. أربع مباريات في ختام الجولة الثالثة لدوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

تُختتم اليوم السبت، مباريات الجولة الثالثة لدوري نجوم العراق لكرة القدم، بإقامة أربع مواجهات في بغداد ودهوك والرمادي.

وتقام مباراتان عند تمام الساعة الـ 6:00 مساءً، تجمع الأولى فريق الكهرباء مع فريق أربيل، وتقام المباراة على ملعب الزوراء في بغداد، وهو الملعب الافتراضي لفريق الكهرباء.

أما المباراة الثانية، فتجمع فريق القوة الجوية مع ضيفه فريق الميناء، ويحتضن المواجهة ملعب المدينة ببغداد، وهو الملعب الافتراضي لنادي القوة الجوية.

وفي الساعة الـ 8:30 مساءً، تُقام مباراتان، تجمع الأولى فريق دهوك مع ضيفه فريق الكرخ وتقام المباراة على ملعب دهوك.

وفي آخر مباراة يواجه فريق الكرمة ضيفه فريق الزوراء، في مباراة قوية على ملعب الجولان، وهو الملعب الافتراضي لفريق الكرمة.

وقال عبد الغني شهد مدرب الزوراء في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام الكريمة: "جاهزون للمباراة، وهدفنا تحقيق النقاط الثلاث".

وأضاف: "إننا ندرك صعوبة المواجهة لكننا مستعدون لها بشكل ممتاز"، مشيراً إلى أن "هدفنا تقديم مستوى يليق باسم الزوراء وجماهيره الكبيرة، ونتعامل مع جميع المباريات بنفس الجدية والتركيز".

وختم حديثه بالقول إن "الدوري يعتمد على جمع النقاط، وهذا أمر يجب أن يدركه الجميع"، لافتاً إلى أن "جمهورنا له الحق في المطالبة بالمستوى الجيد والانتصارات وان جماهيرنا داعمة بشكل كبير للفريق ونثمن ذلك ونضعه بنظر الاعتبار والتقدير".