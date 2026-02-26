اليوم "ديربي" مؤجل وانطلاق الجولة 20 من دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

‏تنطلق منافسات الجولة العشرين من دوري نجوم العراق لكرة القدم، يوم الخميس، بإقامة مباراة واحدة في زاخو، فيما ستشهد العاصمة بغداد مباراة "ديربي" مؤجلة بين الزوراء والشرطة.

وتجمع مباراة اليوم فريق زاخو وضيفه الغراف وتقام عند الساعة الـ9:30 مساءً على ملعب زاخو.

ويحتل فريق زاخو بعد انتهاء الجولة 19 المركز السادس برصيد 33 نقطة، بينما يحتل الغراف المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

وفي مباراة مؤجلة من الجولة الأولى لدوري نجوم العراق، يحتضن ملعب الزوراء مساء اليوم "ديربي" العاصمة بين أصحاب الأرض فريق الزوراء وضيفه فريق الشرطة.

وتنطلق المباراة عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ويحتل الشرطة بعد انتهاء الجولة 19 المركز الثاني برصيد 38 نقطة، بينما يقف الزوراء بالمركز الثامن برصيد 31 نقطة.

وتمكن فريق القوة الجوية من التمسك بصدارة الترتيب بعد انتهاء الجولة الـ19 برصيد 43 نقطة، يليه الشرطة بالوصافة برصيد 38 نقطة، وبنفس الرصيد الكرمة بالمركز الثالث بفارق المواجهات المباشرة عن الشرطة.