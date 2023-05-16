اليوم ديربي كأس العراق والجمعة نهائي الدرجة الأولى

شفق نيوز/ تقام، مساء اليوم الثلاثاء، مباراة ديربي جماهيري بين فريقي الشرطة والقوة الجوية ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العراق للموسم الحالي 2022-2023 لتحديد المركزين الأول والثاني .

وتنطلق المباراة في الساعة الثامنة على ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد .

إلى ذلك قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم تحديد موعد إقامة نهائي دوري الدرجة الأولى للموسم 202-2022 بين فريقي الميناء وأمانة بغداد في ملعب الشعب الدولي يوم الجمعة الموافق 26 من شهر ايار الحالي .