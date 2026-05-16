اليوم.. "ديربي كوردستان" وزاخو يستضيف النجف بدوري النجوم

شفق نيوز- أربيل/ دهوك

‏تختتم، اليوم السبت، منافسات الجولة 35 من دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة مباراتين مهمتين في دهوك أربيل.

‏وتقام في الساعة الـ5:30 مساءً، المباراة الأولى التي تجمع فريق زاخو مع ضيفه فريق النجف.

‏ويسعى فريق زاخو إلى تحقيق الفوز في مباراة، اليوم، وإرضاء جماهيره، لا سيما بعد خسارته في الجولة الماضية أمام ديالى بنتيجة 2-1.

وتبدو حظوظ زاخو أكبر لتحقيق الانتصار، كونه سيخوض اللقاء على أرضه وبين جماهيره.

في المقابل، يحاول فريق النجف التمسك بآماله الضعيفة في البقاء، إذ بات قريباً جداً من الهبوط برفقة فريق القاسم الذي هبط رسمياً الى دوري الدرجة الممتازة.

ويسعى النجف خلال مواجهة، اليوم، إلى العودة الى مدينته بالنقاط الثلاث واسعاد جمهوره.

‏ويحتل زاخو المركز الثامن برصيد 51 نقطة، بينما يحتل النجف المركز 19 برصيد 18 نقطة.

‏وتقام في الساعة 8:00 مساءً مباراة ديربي كوردستان، التي تجمع فريق أربيل وضيفه نوروز والتي تعد آخر مباريات الجولة 35.

‏ويسعى فريق أربيل لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز على منافسه فريق نوروز، لا سيما وانه يلعب على أرضه وبين جمهوره، إذ يحتل فريق أربيل المركز الثالث برصيد 70 نقطة.

بالمقابل، يسعى فريق نوروز خطف النقاط الثلاث لتعزيز مركزه في ترتيب فرق دوري النجوم وتعويض الخسارة السابقة أمام الكهرباء 1-2، ويحتل نوروز المركز العاشر برصيد 47 نقطة.