اليوم.. ديربي جنوبي ساخن في ختام الجولة الـ 31 من دوري نجوم العراق

تختتم، اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الـ 31 من دوري نجوم العراق لكرة القدم باقامة مباراة واحدة في الساعة الخامسة مساء تجمع فريق الغراف مع ضيفه فريق الميناء في ديربي جنوبي ساخن.

وتقام المباراة على ملعب الناصرية الاولمبي،

‏ويحتل فريق الغراف المركز الـ 14 برصيد 37 نقطة، بينما يأتي فريق الميناء في المركز الـ 16 برصيد 31 نقطة.

ويسعى فريق الغراف الى حصد النقاط الثلاث في مباراة اليوم وتعزيز موقعه في جدول ترتيب دوري النجوم، مستفيداً من عاملي الارض، حيث يتوقع حضور جماهيري كثيف لمساندة الفريق خلال اللقاء.وكان الغراف قد حقق تعادلاً ايجابياً في الجولة السابقة أمام دهوك بهدف لكل فريق .

من جانبه، يدخل فريق الميناء المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه العريض على أمانة بغداد برباعية نظيفة في الجولة الماضية، ويأمل الفريق في استغلال هذه الروح الايجابية لتحقيق الفوز والعودة الى الديار بالنقاط الكاملة، ما قد يرفع مركزه الى المرتبة الـ15 في الترتيب .