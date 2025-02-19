اليوم.. دهوك يواجه ظفار العماني في ختام دور مجموعات أبطال الخليج

شفق نيوز/ يستضيف فريق دهوك العراقي، مساء اليوم الأربعاء، نظيره ظفار العماني ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال الخليج للأندية.

وتقام المباراة على ملعب دهوك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد، في لقاء يجمع بين الفريقين ضمن المجموعة الأولى التي تضم كلاً من دهوك العراقي، النصر الإماراتي، ظفار العماني، وأهلي صنعاء اليمني.

ويتصدر النصر الإماراتي ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، بينما يحتل دهوك المركز الثاني برصيد 8 نقاط، يليه ظفار العماني في المركز الثالث بـ4 نقاط، وأهلي صنعاء في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

ورغم أن نتيجة المباراة لن تؤثر على تأهل دهوك إلى المرحلة المقبلة، حيث حسم تأهله رسمياً منذ الجولة السابقة، إلا أن الفريق يسعى لإنهاء دور المجموعات بأفضل نتيجة ممكنة.

وكان وفد فريق ظفار العماني قد وصل إلى محافظة دهوك في إقليم كوردستان يوم أمس، استعداداً لخوض اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة مواجهات الذهاب والإياب بين الفرق المشاركة في البطولة.