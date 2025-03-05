اليوم.. دهوك يواجه الاتفاق السعودي في نصف نهائي أبطال الخليج للأندية

شفق نيوز/ يحل فريق دهوك العراقي ضيفاً على الاتفاق السعودي، اليوم الأربعاء، في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم، والتي تنطلق عند الساعة الـ 11 مساءً بتوقيت العراق والسعودية.

وتُقام المواجهة على ملعب الاتفاق في السعودية، فيما ستُجرى مباراة الإياب يوم 12 آذار/ مارس الجاري على ملعب دهوك في العراق، حيث ستحسم نتيجة المباراتين هوية الفريق المتأهل إلى المباراة النهائية.

ومن المقرر أن يخوض دهوك مباراة الذهاب مرتدياً الطقم الأصفر وفقاً لما أقرته اللجنة المنظمة للبطولة.

ووصل فريق دهوك إلى نصف نهائي البطولة بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، حيث حسم تأهله عقب فوزه على أهلي صنعاء اليمني بنتيجة 3-0 يوم أمس الثلاثاء، في مباراة أقيمت في الدوحة على ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل.