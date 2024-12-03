اليوم.. دهوك يلاقي النصر الاماراتي ببطولة الخليج للأندية الأبطال

شفق نيوز/ يواجه فريق دهوك العراقي اليوم الثلاثاء مستضيفه النصر الإماراتي ضمن بطولة كأس الخليج للأندية الأبطال.

‏وتقام المباراة على استاد آل مكتوم عند 5:00 من مساء اليوم.

ويلعب فريق دهوك في المجموعة الأولى الذي يضم الى جانبه أندية النصر الإماراتي وظفار العماني وأهلي صنعاء اليمني.

‏اما المجموعة الثانية ضمت كل من اندية العربي والاتفاق والرفاع والقادسية.

وكان فريق دهوك العراقي تعادل بمباراته الاخيرة مع نظيره النصر الإماراتي بنتيجة 2-2 في المباراة التي جرت في دهوك يوم 26 من تشرين الثاني الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري أبطال الخليج للأندية.

وجرت المباراة على ملعب دهوك في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء وانتهت بالتعادل 2-2.