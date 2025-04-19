اليوم.. دهوك يستضيف الحدود في ختام الجولة 28 لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تختم اليوم السبت مواجهات الجولة 28 لدوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة مباراة واحدة في دهوك.

وسيحل فريق الحدود ضيفاً على فريق دهوك، في آخر مباريات الجولة عند الساعة السادسة من مساء اليوم.

ويدخل فريق دهوك المنتشي بانتصاره بلقب كأس الخليج للاندية وهو يسعى لخطف النقاط الثلاثة من منافسه القادم من بغداد وذلك للدخول على خط المنافسة على اللقب، لاسيما وأن لديه ست مباريات مؤجلة وعودته واردة جداً للمنافسة على اللقب في ظل المستويات الممتازة التي يقدمها، حيث يحتل حاليا المركز السابع برصيد 40 نقطة.

ومن الجانب الآخر يواجه فريق الحدود مضيفه دهوك ويتوقع انه سيعاني كثيراً من هذا اللقاء، لاسيما وأنه استنزف النقاط إثر تعرضه لأكثر الخسارات أمام فرق الدوري حتى الآن، ليتذيل ترتيب دوري النجوم ويحتل حالياً المركز الأخير برصيد 13 نقطة.