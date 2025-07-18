اليوم .. دهوك وزاخو بنهائي كاس العراق وجمهور زاخو يجهز "تيفو" عملاقا في ملعب الشعب

شفق نيوز - بغداد

يلتقي، مساء اليوم الجمعة، فريقا دهوك وزاخو، في المباراة النهائية لكأس العراق التي سيحتضنها ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد عند الساعة الثامنة مساءً.

وسيشهد اللقاء حضور جماهيري كبير لكلا الفريقين حيث امتلأت فنادق بغداد بالكامل، كما بدأ جمهور زاخو بتجهيز (تيفو) عملاق ولاسيما في ملعب الشعب تحضيراً للمباراة ، وقد اكد رئيس رابطة جماهير نادي زاخو المتواجده مساء امس في ملعب الشعب لتجهيز الـ (تيفو) لوكالة شفق نيوز ، بأن الملعب اليوم سوف يمتلئ من الجمهور بعد وصول قوافل من الحافلات وصلت الى 100 حافلة والتي خصصت له للحضور الى بغداد ومؤازرة الفريق في اللقاء الختامي.

وسيقود اللقاء الحكم الدولي القطري سلمان فلاحي، كحكم ساحة وسيساعده مواطناه وهما الحكمان المساعدان رمزان الرمزاني و ماجد هديرس، وحكم "ڤار مشاري الشمري .

وكان الاتحاد الكرة العراقي حول مكان اللقاء من ملعب نوروز في السليمانية الى ملعب الشعب الدولي في بغداد وذلك استناداً إلى كتاب وزارة الثقافة والشباب – المديرية العامة للرياضة / قسم الأندية في حكومة إقليم كوردستان، المرقم (796) بتاريخ 15/7/2025، والذي نصّ على عدم جاهزية ملعب نوروز الرياضي من الناحيتين الفنية والأمنية، وحرصًا على سلامة الجماهير وضمان إخراج المباراة النهائية بأفضل صورة ممكنة، وقد قررت لجنة المسابقات نقل المباراة النهائية لبطولة كأس العراق إلى ملعب الشعب الدولي .