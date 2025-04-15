اليوم.. دهوك العراقي يلاقي القادسية الكويتي متطلعاً لأول لقب خليجي بتاريخه

شفق نيوز/ يسعى فريق دهوك العراقي، اليوم الثلاثاء، للتتويج بلقب بطولة كأس الخليج العربي للاندية لكرة القدم، وهو يستضيف فريق القادسية الكويتي في مباراة حاسمة بإياب نهائي البطولة.

وستنطلق المباراة بين الفريقين عند الساعة السابعة مساءً، على ملعب دهوك الذي سيكون مسرحاً لمباراة الحسم هذا اليوم.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت في دولة الكويت انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف ولهذا يتوجب على فريق دهوك تحقيق الفوز بلقاء اليوم لحسم اللقب الذي يعد الأول في تاريخه إذا ما تحقق.

ويدخل فريق دهوك المباراة وهو متسلح بعاملي الأرض والجمهور، ويتطلع لتحقيق اللقب وإسعاد الجمهور العراقي بشكل عام والدهوكي بشكل خاص، بينما يسعى القادسية الكويتي لتحقيق نتيجة إيجابية على دهوك في لقاء صعب عليه وهو يواجه خصم عنيد على أرضه ووسط جمهوره.

وستقوم قنوات العراقية الرياضية، وقناة الكأس القطرية، والكويت الرياضية بنقل المباراة عند الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء.

وكان فريق دهوك قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد انتصاره على فريق الاتفاق السعودي ذهابا وإيابا 1-0 ، في حين بلغ فريق القادسية الكويتي إلى المباراة النهائية بعد فوزه على النصر الإماراتي ذهابا بنتيجة 1 - 0 وخسر في الإياب بنتيجة 1 - 2، ليحسم تأهله بركلات الترجيح التي انتهت بنتيجة 4 - 3.

وأعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، عن تسمية طاقم تحكيم عماني لإدارة إياب نهائي لدوري أبطال الخليج للأندية بين دهوك العراقي والقادسية الكويتي على ملعب دهوك، ويضم الطاقم، قاسم الحاتمي حكم ساحة، وناصر ألبو سعيدي مساعد أول وحمد الغافري مساعد ثان.

يذكر أنه تم تخصيص جوائز للفرق المشاركة، حيث سيحصل صاحب المركز الأول على جائزة مالية قدرها ثلاثة ملايين دولار، فيما تبلغ جائزة الفريق صاحب المركز الثاني مليون دولار.

كما تم رصد جوائز فردية للاعبين المشاركين، حيث سيحصل أفضل لاعب في البطولة على جائزة قدرها 50 ألف دولار أمريكي، وأفضل حارس مرمى على جائزة 50 ألف دولار، بالإضافة إلى هداف البطولة الذي سيحصل هو الآخر على جائزة قدرها 50 ألف دولار.