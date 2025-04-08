اليوم.. دهوك العراقي بمواجهة القادسية الكويتي في نهائي كأس الخليج للأندية

شفق نيوز/ يستضيف فريق القادسية الكويتي اليوم الثلاثاء، نظيره دهوك العراقي، في ذهاب نهائي دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم بنسختها الاولى، وذلك عند الساعة الـ 7:45 مساءً على ملعب محمد الحمد في الكويت.

وتعد هذه المواجهة محطة حاسمة للفريقين، إذ يطمح دهوك إلى تحقيق أول ألقابه الخارجية، بينما يسعى القادسية لتعزيز سجله في البطولة.

ويأمل دهوك المنتشي بنتيجة الفوز في آخر مباراتين بالدوري العراقي على حساب زاخو 1 - 0 والزوراء 2 - 1، في أن يصبح أول فريق عراقي ينال اللقب.

وتقام مواجهة الإياب بين الفريقين يوم 15 نيسان/أبريل الجاري، على ملعب دهوك في العراق، حيث سيتم تتويج البطل بناء على نتيجة المباراتين.

وكان دهوك قد حجز بطاقة العبور إلى النهائي بعد فوزه على الاتفاق السعودي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 1 - صفر، فيما تأهل القادسية الكويتي إثر مواجهة مثيرة أمام النصر الإماراتي، فاز خلالها ذهابا 1 - 0 وخسر في الإياب 1 - 2، قبل أن يحسم بطاقة التأهل بفارق ركلات الترجيح بنتيجة 4 - 3.

ويدخل القادسية المباراة بهدف تعويض خسارته أمام السالمية 2 - 4 في الجولة الأولى من دور البطولة بالدوري الكويتي، حيث يسعى لتحقيق الفوز بهذه المباراة من أجل استعادة الثقة.

من الجدير بالذكر أنه قد تم تخصيص حوافز وجوائز للفرق المشاركة، حيث سيحصل صاحب المركز الأول "البطل" على جائزة مالية قدرها ثلاثة ملايين دولار، فيما تبلغ جائزة الفريق صاحب المركز الثاني مليون دولار.

كما تم رصد جوائز فردية للاعبين المشاركين، حيث سيتحصل أفضل لاعب في البطولة على جائزة قدرها 50 ألف دولار أمريكي، وجائزة أفضل حارس مرمى على 50 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى هداف البطولة الذي سيتحصل على جائزة قدرها 50 ألف دولار أمريكي أيضاً.

أما القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة دهوك والقادسية، فتشمل قنوات: Kuwait Sports HD. Alkass One HD. Dubai Sports 1 HD.