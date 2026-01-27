اليوم..خمس مواجهات نارية في الجولة الـ 15 من دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

تقام، اليوم الثلاثاء، خمس مباريات ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، تتوزع على عدة ملاعب وفي أوقات مختلفة.

وتنطلق مباراتان عند الساعة الثالثة عصراً، إذ يلتقي فريق الكرخ مع ضيفه أربيل على ملعب الكابتن شرار حيدر، فيما يستضيف فريق النجف نظيره زاخو على ملعب النجف الدولي.

وعند الساعة الخامسة والنصف مساءً، تقام مباراتان أيضاً، حيث يواجه فريق نوروز ضيفه الكرمة على ملعب نوروز، بينما يلتقي فريق الشرطة مع نفط ميسان على ملعب الشرطة.

وفي سياق متصل، قررت لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق تغيير موعد ومكان إقامة مباراة الطلبة مع ضيفه ديالى، التي كانت مقررة اليوم عند الساعة الثالثة عصراً، بسبب عدم جاهزية الملعب، وستقام المباراة على ملعب الكابتن شرار حيدر عند الساعة السابعة والنصف مساءً.

كما قررت اللجنة نقل مباراة الكهرباء والقوة الجوية، ضمن الجولة ذاتها والمقررة يوم غد الأربعاء، إلى ملعب الكابتن شرار حيدر، نظراً لدخول ملعب الزوراء، الملعب المخصص لفريق الكهرباء، مرحلة تأهيل الأرضية، وستقام المباراة في التوقيت المعلن عند الساعة الخامسة والنصف مساء.