اليوم.. خمس مواجهات مرتقبة في الجولة الـ 16 من دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

تقام، يوم الأحد، خمس مباريات مهمة ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، حيث تحتضن ملاعب بغداد والموصل والنجف وميسان وزاخو مواجهات هذه الجولة التي تشهد تنافساً كبيراً بين الفرق الساعية لتعزيز مواقعها في جدول الترتيب.

وتنطلق ثلاث مباريات عند الساعة الثالثة عصراً، إذ يلتقي في الأولى فريق الموصل مع ضيفه القوة الجوية، في مواجهة يسعى خلالها الطرفان لتحقيق نتيجة إيجابية.

وتقام المباراة على ملعب نادي دهوك، الذي يتخذه فريق الموصل ملعباً افتراضياً له هذا الموسم.

وفي المباراة الثانية، يواجه فريق القاسم، متذيل الترتيب، ضيفه دهوك على ملعب النجف الدولي، في لقاء يتوقع أن يشهد ندية وإثارة، في ظل سعي الفريقين لحصد نقاط المباراة كاملة، ولا سيما وأن القاسم يمر بوضع صعب ويواجه خطر الهبوط.

أما المواجهة الثالثة، فيستضيف فيها فريق ميسان نظيره الكهرباء على ملعب ميسان الأولمبي، حيث يطمح أصحاب الأرض لاستثمار عاملي الأرض والجمهور، فيما يسعى الكهرباء للعودة بنتيجة إيجابية خارج الديار والابتعاد عن المراكز المتأخرة.

وتختتم مباريات الجولة بمباراتين تقامان عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، إذ يلتقي في الأولى فريق النفط مع ضيفه الزوراء على ملعب الكابتن شرار حيدر، الذي يُعد الملعب الافتراضي لفريق النفط، في لقاء مرتقب يجمع فريقين يسعيان لتحسين موقعيهما في جدول الدوري.

وفي ختام الجولة الـ16، يلتقي فريق زاخو مع ضيفه الميناء على ملعب زاخو الدولي، في مباراة يسعى فيها الفريقان لتحقيق الفوز وإنهاء الجولة بنتيجة تعزز طموحاتهما في المنافسة خلال المراحل المقبلة من الدوري.