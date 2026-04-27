اليوم.. خمس مواجهات مثيرة في الجولة 31 من دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

تُقام اليوم الاثنين، خمس مباريات ضمن منافسات الجولة 31 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، في بغداد والسليمانية والنجف، بينها مواجهات مؤثرة في صراع الصدارة والمراكز المتقدمة.

وتنطلق ثلاث مباريات عند الساعة الخامسة مساءً، إذ يواجه الكهرباء ضيفه الكرخ على ملعب الزوراء، وهو الملعب الافتراضي للكهرباء.

ويحتل الكهرباء المركز 17 برصيد 30 نقطة، مقابل المركز الثامن للكرخ برصيد 46 نقطة.

وفي التوقيت ذاته، يلتقي النفط مع زاخو على ملعب الكابتن شرار حيدر، وهو الملعب الافتراضي للنفط.

ويملك النفط 38 نقطة في المركز 12، بينما يحتل زاخو المركز السابع برصيد 47 نقطة.

كما يستضيف نوروز على ملعبه في السليمانية فريق القوة الجوية، متصدر الترتيب برصيد 70 نقطة، فيما يحتل نوروز المركز التاسع برصيد 43 نقطة.

وتُقام مباراتان عند الساعة السابعة والنصف مساءً، إذ يواجه الطلبة ضيفه أربيل على ملعب المدينة في بغداد، وهو الملعب الافتراضي للطلبة.

ويحتل الطلبة المركز الخامس برصيد 58 نقطة، مقابل المركز الثالث لأربيل برصيد 60 نقطة.

وتُختتم مباريات اليوم بلقاء النجف مع دهوك على ملعب النجف الدولي، إذ يحتل النجف المركز 19 برصيد 17 نقطة، فيما يأتي دهوك في المركز 13 برصيد 38 نقطة.