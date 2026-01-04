اليوم .. خمس مواجهات قوية بانطلاق الجولة العاشرة لدوري نجوم العراق

شفق نيوز - بغداد

تنطلق، اليوم الأحد، منافسات الجولة العاشرة لدوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة خمس مباريات.

وتقام ثلاث مواجهات عند الساعة الرابعة عصراً.

تجمع الاولى فريق اربيل بضيفه فريق القوة الجوية في مباراة جماهيرية من العيار الثقيل تجمع المتصدر فريق اربيل برصيد 23 نقطة، وصاحب المركز الثالث فريق القوة الجوية برصيد 17 نقطة، وتقام المباراة على ملعب فرانسوا حريري.

ويواجه فريق الكرخ ضيفه فريق الموصل على ملعب الساحر احمد راضي، ويحتل الكرخ المركز

التاسع برصيد 15 نقطة، بينما يحتل الموصل المركز الـ 15 برصيد 11 نقطة .

ويستضيف فريق القاسم على ملعبه في المواجهة الثالثة فريق الطلبة، ويعاني القاسم من النتائج السلبية ولا سيما بعد تعرضه الى هزائم متكررة خلال الجولات السابقة لتضعه في المركز الأخير بنقطة واحدة، بينما يحتل الطلبة المركز العاشر برصيد برصيد 14 نقطة.

وتقام مباراتان عند الساعة السادسة والنصف مساءً، تجمع الأولى فريق الشرطة مع ضيفه زاخو، وتعد هذه المواجهة من أقوى مباريات الجولة العاشرة لما تحمله من أهمية كبيرة لكلا الفريقين الطامحين لخطف نقاط اللقاء، في ظل الضغط الجماهيري المتوقع، إذ ينتظر حضور جماهير الفريقين بقوة لمؤازرتهما.

ويحتل فريق الشرطة المركز السادس برصيد 15 نقطة، فيما يأتي فريق زاخو في المركز الثامن بالرصيد ذاته، لكن بفارق المواجهات المباشرة عن فريقي الشرطة وأمانة بغداد، الذي يحتل المركز السابع برصيد مماثل من النقاط.

ويواجه فريق دهوك على ملعبه ضيفه فريق امانة بغداد، ويحتل دهوك المركز الـ 14 برصيد 11 نقطة، بينما يحتل فريق امانة بغداد المركز السابع برصيد 15 نقطة.