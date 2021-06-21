اليوم.. خمس مواجهات في منافسات الدوري الممتاز

شفق نيوز/ تقام يوم الاثنين، خمس مواجهات ضمن منافسات الجولة 32 لدوري الكرة الممتاز.

في الساعة الرابعة والنصف عصراً ستشهد إقامة ثلاث مباريات، على ملعب امانة بغداد يلاقي صاحب الأرض ضيفه القاسم، وفريق الديوانية يضيف على ملعبه فريق الزوراء، بينما يلاقي فريق الكهرباء على ملعب التاجي ضيفه فريق النجف.

وفي الساعة السابعة والربع مساء اليوم، يلتقي على ملعب الشعب الدولي فريقا الشرطة والنفط، في حين تختتم مباريات اليوم، بمواجهة فريقي الميناء وزاخو في تمام الساعة التاسعة والنصف على ملعب الفيحاء بالبصرة.

ويتصدر فريق نفط الوسط جدول ترتيب الدوري الممتاز، بعد انتهاء الجولة 31 برصيد 77 نقطة يليه فريق الشرطة برصيد 65 نقطة، بينما يأتي فريق مصافي الوسط ثالثا برصيد 54 نقطة.