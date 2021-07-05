اليوم.. خمس مواجهات في ختام الجولة الـ35 لدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ تختتم يوم غد الثلاثاء منافسات الجولة 35 للدوري العراقي الممتاز باقامة مباراتين.

وتجمع المباراة الاولى اربيل والكهرباء في ملعب فرانسوا حريري في الساعة السابعة مساء، بينما سيواجه فريق نادي الشرطة فريق نادي الحدود في ملعب الشعب الدولي في الساعة التاسعة والنصف مساء.

فيما تجري اليوم الاثنين خمس مباريات، ضمن منافسات الجولة 35 لدوري الكرة الممتاز، حيث يستضيف امانة بغداد في ملعبه السماوة عند الساعة الخامسة عصرا.

ويحتضن ملعب احمد راضي لقاء صاحب الارض الكرخ مع ضيفه نفط البصرة في الساعة الخامسة عصرا، وفي التوقيت ذاته يواجه النفط القوة الجوية في ملعب التاجي، ويستقبل نفط ميسان في ملعبه الصناعات الكهربائية في الساعة السابعة والنصف مساء، في حين سيكون ملعب الشعب الدولي مسرحا لمباراة الزوراء والنجف.

وينفرد فريق نادي القوة الجوية بالصدارة بعد انتهاء الجولة 34 لدوري الكرة الممتاز برصيد 76 نقطة ويحل الزوراء ثانياً برصيد 66 نقطة ثم فريق نادي النجف ثالثا برصيد 65 نقطة، وبالمركز الرابع فريق نادي الشرطة بنفس رصيد النجف الا انه يتخلف عنه بفارق الأهداف.