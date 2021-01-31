اليوم.. خمس مواجهات في ختام الجولة الـ16 للدوري الممتاز

شفق نيوز/ تتواصل اليوم الأحد، منافسات الجولة السادسة عشر لدوري الكرة الممتاز بإجراء خمس مباريات.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن ملعب نادي التاجي يستضيف في تمام الساعة الواحدة ظهرا مباراة فريقا نادي الحدود ونادي الشرطة، بينما يستضيف فريق نادي زاخو في ملعبه فريق نفط الوسط في الساعة الثانية ظهراً.

وأضاف؛ أن في الساعة الثالثة والربع عصراً يواجه فريق نادي الطلبة مضيفه فريق نادي الميناء على ملعب الفيحاء، وعلى ملعب الشعب الدولي تقام مباراة فريقا نادي القوة الجوية ونادي النفط في الساعة الخامسة والنصف.

وأشار إلى أن ملعب النجف الاولمبي سيحتضن مباراة صاحب الأرض فريق نادي النجف وضيفه فريق نادي الزوراء في تمام الساعة السابعة وخمسٍ وأربعين دقيقة.